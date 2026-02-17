Стало известно, когда в России заблокируют популярный мессенджер

Пользователи давно сталкиваются с перебоями в работе Telegram.

Фото: Freepik.com

В России с 1 апреля будет полностью ограничен доступ к Telegram. Об этом сообщили источники телеграм‑канала «База».

– По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*, – говорится в сообщении.

Блокировка затронет всю Россию: приложение не будет работать ни на мобильных устройствах, ни через проводной интернет.

Напомним, сначала омичи массово сталкивались с перебоями в работе сервиса, однако депутат Госдумы Андрей Свинцов заявлял , что Telegram продолжит стабильно работать в России. Позднее первый зампред комитета Совета Федерации Артем Шейкин сообщил о подготовке полной блокировки сервиса.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.