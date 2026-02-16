Ледяной сюрприз: еще один автомобиль примерз к парковке в омском премиум‑ЖК

Парковка бульквально превратилась в каток

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Сегодня, 16 февраля, в ЖК «На Конева» сообщают о затоплении парковки, которое длилось два дня из-за прорыва водопровода. В жилом комплексе отключили воду, а специалисты продолжают устранять последствия аварии.

– Остается надеяться, что сегодня прорыв полностью ликвидируют, – сообщила омичка в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».

К публикации прилагается видео, на котором видно, что большая парковка превратилась в настоящий каток, а одна из машин вмерзла в лед.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Ранее, в начале февраля, автомобиль омской матери-одиночки с двумя детьми, припаркованный у дома № 136/2 на улице Омской, вмерз в лед из-за прорыва водопроводных сетей. Тогда Омский водоканал опубликовал видео, на котором сотрудники устраняют последствия коммунальной аварии.