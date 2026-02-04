Мать-одиночка с двумя детьми осталась без машины из-за коммунальной аварии в Омске

Аварийная бригада не смогла найти источник подтопления.

Омич обратил внимание на затяжную коммунальную аварию возле дома № 136/2 на улице Омской. По словам местного жителя, вода беспрерывно течет с вечера 1 февраля, и за несколько дней территория парковки и мусорной площадки со стороны 17-й Линии оказалась скована льдом.

– Парковка и мусорная площадка со стороны улицы 17-я Линия превратились в каток. Несколько машин вмерзли в лед. Одна машина так и находится в ледяном плену. Одинокая женщина с двумя детьми лишилась средства передвижения, – говорится в публикации в группе «Аварийный Омск».

По словам местных жителей, обращения в «ОмскВодоканал» направлялись неоднократно. Аварийная бригада выезжала на место, однако установить источник подтопления и обнаружить место утечки специалистам не удалось.

– На данный момент лужа уже подбирается к соседнему предприятию, 17-я Линия, 48. Жители первого подъезда фактически отрезаны от 17-й Линии. Все жители дома и частного сектора, расположенного рядом, не имеют доступа к мусорной площадке. Движение автотранспорта также затруднено из-за льда, – подчеркивает омич.

В завершение обращения горожане обратились к администрации Центрального округа и мэрии Омска с просьбой вмешаться в ситуацию и содействовать скорейшему решению проблемы.

