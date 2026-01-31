Омск-Информ
На окраине Омска огромная бездна массово поглощает машины

Горожанам приходится устраивать спасательные операции.

На улице 22-го Апреля в омских нефтяниках образовалась огромная яма после прорыва канализации. Очевидцы рассказали, что провал стал опасным для людей и машин.

– 20-сантиметровая колейная наледь на дороге, размытая потоками жижи из прорвавшей неподалеку канализации, обрушилась прямо под колесами авто, – рассказали свидетели в паблике «Аварийный Омск».

В спасательной операции по вытаскиванию машины участвовало не менее 10 жителей близлежащих домов.

