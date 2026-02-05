Машину омской матери-одиночки с двумя детьми пришлось вытаскивать изо льда: видео

Машина вмерзла в дорогу из-за коммунальной аварии.

Фото: Пресс-служба омского АО «Водоканал»

Сегодня, 5 февраля, Омский водоканал поделился видео, на котором сотрудники компании справляются с последствиями коммунальной аварии возле дома № 136/2 на улице Омской. Напомним, автомобиль омской матери-одиночки с двумя детьми вмерз в лед из-за прорыва на сетях водоснабжения. Специалисты пообещали вытащить ее из ледяного плена, но только в присутствии владелицы, как того велит закон.

Так, сотрудники водоканала отказались от грубых методов и отложили ломы в сторону. Машину решено было вымораживать изо льда, используя теплую воду из специальной цистерны.

– Чтобы не повредить авто, лед под ним аккуратно растопили теплой водой из специальной цистерны. Теперь машину ждет отогрев в теплом боксе, – рассказали в водоканале.

В компании дополнили, что хозяйка машины поблагодарила специалистов за спасенный автомобиль, который необходим ей каждый день, особенно в морозы.

Отметим, что на месте коммунальной аварии с утра задействованы 2 бригады специалистов и 5 единиц техники. Первая бригада занимается поиском и устранением повреждения водопроводных сетей, а другая приступила к благоустройству территории: образовавшуюся из-за аварии наледь скалывают и вывозят.

По состоянию на 15:00 специалисты с помощью специальных приборов обнаружили место повреждения и приступили к ремонту.