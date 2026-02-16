В Омске капитально отремонтируют 38-летнюю школу

Мэрия уже начала искать подрядчика.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 18 февраля, стало известно о старте проекта по обновлению средней школы № 122, расположенной на улице Полторацкого в Ленинском округе Омска. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

На проведение всех необходимых работ выделено около 95 млн рублей. В настоящий момент городская администрация приступила к поиску подрядчика – соответствующие конкурсные процедуры уже запущены. Градоначальник подчеркнул, что к выбору партнера мэрия подходит с особым вниманием.

– Мы хотим видеть на торгах добросовестные, профессиональные компании, которые понимают всю ответственность, связанную с назначением объекта и источником финансирования работ, – сообщил Шелест.

Отметим, что здание, распахнувшее свои двери для учеников еще в 1988 году, за десятилетия интенсивной работы ни разу не видело серьезного капитального ремонта. Теперь при поддержке федерального центра образовательное учреждение ждет полная трансформация.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Омске планируют обновить 14 школ и детских садов. Первым подрядчика начали искать для детского сада № 369. Также исполнителя ищут для ремонта школы № 101.