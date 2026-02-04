«Страшный» детский сад в Омске отремонтируют меньше чем за год

Изначальную стоимость контракта оценили в 60 млн рублей.

Муниципальное образование Омска начало отбор исполнителей для проведения капитального ремонта социальных объектов. Одним из первых объявлен конкурс на проведение ремонтных работ в детском саду № 369, находящемся на бульваре Архитекторов в Кировском округе. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, что омичи в соцсетях называли этот детский сад «колонией» для детей.

– 369-й детский садик, а по виду как колония для малышей! – рассказала живущая рядом омичка. – На него из окна-то страшно смотреть. Как детки туда ходят?

Желающие поучаствовать в торгах могут подать заявки до 11 февраля. Бюджет на выполнение ремонтных работ превышает 60 млн рублей.

Работы планируется завершить в ноябре этого года. Организация-исполнитель обязана предоставить гарантийный срок на выполненные работы и использованные материалы не менее пяти лет.