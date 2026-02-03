В Омске закроют сразу 14 школ и детских садов

В зданиях планируется ремонт.

Фото: департамент строительства мэрии

Мэр Сергей Шелест рассказал, какие школы и детские сады отремонтируют в Омске в 2026 году. Речь идет о школах № 27, 60, 63 (два филиала), 86, 101, 119, 122, 134, 138 и детских садах № 279, 338 и 369. Еще одну школу определят в ближайшее время.

Отметим, что ремонт планируется частичный. Однако на время работ школы и детсады закроют.

– Работы позволят разобраться с застарелыми проблемами зданий: устранить дефекты несущих конструкций и нивелировать замечания, ранее выданные контролирующими органами, – отметил Шелест.

Всего на ремонт выделят 1,3 млрд рублей. Чиновники планируют выбрать подрядчиков уже в первом квартале года.