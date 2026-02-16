Суд отклонил жалобу чиновников по делу о консервации омского метро

Кассация подтвердила законность новых сроков проведения работ на объектах недостроя

Фото создано при помощи ИИ

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес постановление по делу о консервации первой линии метрополитена, оставив без изменений решения предыдущих инстанций. Согласно материалам дела, судебные приставы еще в 2022 году возбудили производство на основании исполнительного листа, обязывающего региональные министерства транспорта и имущественных отношений обеспечить безопасность недостроенной подземки.

Речь идет о нескольких ключевых участках, включая перегоны от «Заречной» до «Кристалла» и станцию «Рабочая» с прилегающими тоннелями. Помимо технических мероприятий, ведомства обязаны исключить возможность проникновения на территорию объектов посторонних лиц. В июне прошлого года судебный пристав установил для министерства имущественных отношений крайний срок исполнения этих требований – 6 августа 2025 года.

Попытка оспорить этот период в кассации не увенчалась успехом. Судебная коллегия согласилась с выводами коллег, подчеркнув, что времени для подготовки было достаточно, ведь соответствующая техническая документация прошла согласование еще в 2018 году. Таким образом, доводы чиновников о необходимости отмены постановления были признаны необоснованными.

Отметим, что в ходе судебных разбирательств в структуре областного правительства произошли изменения. Ответственность за консервацию метрополитена была переложена с министерства транспорта на министерство строительства и архитектуры. Теперь ведомству предстоит в сжатые сроки завершить все процедуры, предусмотренные проектом, чтобы окончательно законсервировать левобережные и центральные участки первой линии.