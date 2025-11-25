Омск-Информ
·Общество

В Омске вновь принялись консервировать недостроенное метро

На работы обратили внимание горожане.

Омичи заметили вырубку растительности в районе станций недостроенного метро. В Министерстве транспорта Омской области пояснили, что речь идет о сезонных работах по содержанию и эксплуатации объекта. Это связано с исполнением судебного решения о консервирвации отдельных участков.

Напомним, метро через суд потребовало законсервировать Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. Впервые суд утвердил обязательства по консервации еще в конце 2021 года. Они касались участка на Левобережье от станции «Заречная» до станции «Кристалл», станции «Рабочая» и тоннеля от станции «Рабочая» до станции «Туполевская».

Срок завершения консервации – 10 декабря 2025 года.

