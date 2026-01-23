Омск-Информ
·Общество

Недостроенное омское метро передают из рук в руки

Ответственность за консервацию переложили с минтранса на минстрой.

Вчера, 22 января, вышел указ, согласно которому перераспределяются обязанности по управлению крупными омскими долгостроями: метро, аэропорта Омск-Федоровка и Красногорского гидроузла.

В мае 2025 года губернатор Омской области Виталий Хоценко внес поправки в предыдущий указ, подписанный в 2021 году его предшественником Александром Бурковым. Тогда ответственность за строительство (реконструкцию) и консервацию незавершенных объектов – омского метро, аэропорта Омск-Федоровка и Красногорского гидроузла была передана министерству транспорта и дорожного хозяйства.

Новая редакция распоряжения меняет разделение функций: минстрой Омской области теперь займется проектом метро, строительство которого остановлено с 2014 года. Министерство транспорта же сохранило ответственность за завершение работ по реконструкции аэропорта Омск-Федоровка и Красногорского гидроузла.

