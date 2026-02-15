Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Крышу Омской драмы отремонтируют за 40 миллионов

Театр объявил конкурс на поиск подрядчика.

На портале госзакупок стартовали поиски подрядчика, который займется восстановлением кровли Омского академического театра драмы. Заявки принимаются до 25 февраля. Победитель будет определен 27 февраля.

Начальная цена контракта составляет более 40,6 млн рублей. Завершить работы планируют к 30 декабря 2026 года.

Напомним, что ранее стало известно о ремонте крыши Омского государственного музыкального театра. Им займется компания Вадима Тихоновецкого «Альфа и Омега», зарегистрированная в Любинском районе.

·Культура/Афиша

Крышу Омской драмы отремонтируют за 40 миллионов

Театр объявил конкурс на поиск подрядчика.

На портале госзакупок стартовали поиски подрядчика, который займется восстановлением кровли Омского академического театра драмы. Заявки принимаются до 25 февраля. Победитель будет определен 27 февраля.

Начальная цена контракта составляет более 40,6 млн рублей. Завершить работы планируют к 30 декабря 2026 года.

Напомним, что ранее стало известно о ремонте крыши Омского государственного музыкального театра. Им займется компания Вадима Тихоновецкого «Альфа и Омега», зарегистрированная в Любинском районе.