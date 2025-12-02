Знаменитый омский «трамплин» починят сельские строители

Ремонт обойдется на 5 млн дешевле, чем планировалось.

Яндекс карты

В аукционе на ремонт крыши Омского государственного музыкального театра победила компания Вадима Тихоновецкого «Альфа и Омега», зарегистрированная в Любинском районе. Она обошла четырех конкурентов, снизив стоимость работ с 28,2 млн до 22,7 млн рублей.

Напомним, музтеатр построили в 1981 году. Изначально его знаменитая кровля в виде трамплина была серебристо-белая, но во время реконструкции в 2009 году цвет сменили на терракотовый.

Новый ремонт планируется с 15 февраля по 30 сентября. Подрядчику предстоит заменить протекающее покрытие кровли и отсыревшую изоляцию. В негодность пришли также сливные воронки и плиты парапета.