Бастрыкин потребовал разобраться в нападении бездомной собаки на ребенка в Омске

Глава СК потребовал доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

omskinform.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту нападения бездомной собаки на 7-летнего мальчика в омском поселке Степном.

Сообщается, что в населенном пункте обитает большое количество безнадзорных животных, которые регулярно проявляют агрессию к местным жителям. Омичи много раз обращались в профильные структуры, но собак так и не отловили.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что ранее в омской мэрии заявляли, что специалисты БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» регулярно выезжают в Степной для отлова собак. За прошедшую неделю они поймали пять беспризорных псов.