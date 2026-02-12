В Омске бездомная собака напала на 7-летнего ребенка

Прокуратура начала проверку.

omskinform.ru

В Центральном округе Омска зафиксирован случай нападения безнадзорного животного. Жертвой агрессивной собаки в поселке Степном стал 7-летний мальчик. Информация о происшествии и полученных ребенком укусах появилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.

Местные жители на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко сообщают, что проблема с бродячими стаями на улице 40 лет Ракетных войск приобрела критический масштаб. По словам одной из активисток, еще в декабре она обращалась в Генеральную прокуратуру.

– В п. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, выезжали сотрудники отлова, которые отчитывались передо мной за каждый выезд. Но собак стало еще больше. Вчера был искусан ребенок 7 лет, – рассказала омичка.

Прокуратура Центрального округа Омска официально организовала проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с животными. В рамках надзорных мероприятий ведомство уже дало поручение Муниципальному приюту для животных незамедлительно выехать на территорию и организовать отлов агрессивных особей.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц. Если подтвердится факт халатности, прокуратура примет меры реагирования. Кроме того, решается вопрос о подаче судебного иска в интересах пострадавшего мальчика для взыскания с виновных лиц компенсации морального вреда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников бюджетного учреждения, допустивших халатность (ст. 293 УК РФ).