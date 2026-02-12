Поселок в Омске полон бездомных собак, несмотря на еженедельный отлов

Специалисты по отлову выезжают в поселок каждую неделю, но собаки не заканчиваются.

Фото создано при помощи ИИ

В департаменте информационной политики Омска прокомментировали ситуацию с безнадзорными животными в поселке Степном в Центральном округе. По официальным данным, специалисты БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» только за последние две недели выезжали в поселок трижды. В ходе этих рейдов удалось отловить пять беспризорных собак.

– Бригады по отлову БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» только за последнее время в поселок Степной выезжали три раза: 26 января, 28 января и 5 февраля. Отловлено пять безнадзорных собак, – рассказали в департаменте.

Бригады учреждения направлены в поселок для проведения дополнительных мероприятий по отлову сегодня и завтра. Власти держат ситуацию на контроле, реагируя на обращения жителей улицы 40 лет Ракетных войск.

Напомним, поводом для усиления мер стало нападение бродячей собаки на 7-летнего мальчика в Степном.

В связи с инцидентом прокуратура Центрального округа начала проверку деятельности должностных лиц, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников бюджетного учреждения, ответственных за контроль над популяцией безнадзорных животных.