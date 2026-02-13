Омская прокуратура взяла на контроль серьезное ДТП с участием забитой маршрутки

В результате аварии пострадали водитель грузовика и двое пассажиров, включая 17-летнего подростка.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня, 13 февраля, около 16:20 в Старом Кировске произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. По предварительным данным омской ГАИ, на улице Семиреченской столкнулись грузовик с маршруткой.

По предварительным данным, водитель грузового «Митсубиси», совершая разворот, не уступил дорогу пассажирской «газели» маршрута № 344, в которой находились 18 человек.

В результате столкновения пострадали водитель грузовика и двое пассажиров автобуса в возрасте 17 и 43 лет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Окончательные причины происшествия будут установлены по результатам проверки, за ходом которой прокуратура ведет контроль.