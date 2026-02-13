Омск-Информ
·Происшествия

Фура заблокировала проезд: центр Омска встал в пробку еще до часа пик

Причиной стала авария.

Под метромостом в Омске, в районе Красного Пути, произошла авария. Как сообщают очевидцы, фура полностью заблокировала дорогу.

Отметим, что из-за ДТП в районе метромоста образовались пробки. Затор наблюдается на Красном Пути, улицах Орджоникидзе и Интернациональной.

– Не мешало бы вызвать ГИБДД, – комментируют ситуацию очевидцы в сервисе «2ГИС».

Как пояснили «Омск-информу» в Госавтоинспекции, им об аварии никто не сообщал.

