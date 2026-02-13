Не поместился: стали известны подробности ДТП с фурой, перегородившей проезд в Омске

Все началось с того, что водитель большегруза не смог проехать под мостом.

Фото: t.me/aomsk

Один из омичей рассказал в соцсетях подробности ДТП около метромоста. Как выяснилось, фура, перегородившая дорогу, столкнулась с легковым автомобилем Kia. Однако перед этим водитель большегруза столкнулся и с другими препятствиями.

– Поехал под мост, не прошел. Сдал задом на парковку, попробовал проехать направо, но из-за машин вдоль дороги опять не поместился. Стал опять сдавать назад на парковку и там уперся в Kia, – рассказал один из очевидцев.

Авария произошла еще в середине дня. Однако спустя два часа в ГИБДД никто так и не сообщил.

Отметим, что фуры под метромостом в Омске застревают каждый год. Случаи были и в 2025, и в 2024 годах.