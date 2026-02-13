Тренер «Амура» признал, что новичок «Авангарда» «сломал» его команду

После третьего гола у «тигров» опустились руки.

Фото: hawk.ru

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Андриевский рассказал, что третий гол «сломал» его команду. Напомним, что игра в Хабаровске завершилась со счетом 6:2 в пользу «Авангарда».

По словам Андриевского, первые два периода «тигры» играли хорошо, однако с началом третьего периода и третьей пропущенной шайбой у его хоккеистов все начало валиться из рук. Это и привело дальневосточную команду к поражению с разрывом в 4 шайбы.

– В двух периодах мы очень хорошо смотрелись, и, если честно, так душа радовалась. Но, к сожалению, на мой взгляд, третий гол как-то вообще все сломал, и у нас просто все повалилось из рук. Ничего не получалось уже и в концовке, конечно, совсем развалились – это уже совсем неприятно, – рассказал Андриевский на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что автором третьей шайбы, «сломавшей» хоккеистов «Амура», стал новичок «Авангарда» Кирилл Пилипенко. Это была его дебютная шайба за омский клуб. Всего за «ястребов» он сыграл 5 матчей.