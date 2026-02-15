Омский адвокат рассказал о последствиях «автобусного» скандала со школьником

Юрист рассказал о законодательном запрете высадки детей из транспорта и последствиях за побои.

пресс-служба правительства Омской области

История с 14-летним школьником, которого высадили из автобуса № 22 и ударили во время конфликта, может повлечь сразу несколько административных разбирательств.

Такое мнение в разговоре с «Омск-информом» высказал адвокат Омской областной независимой коллегии адвокатов, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Илья Сопин.

– Исходя из описанной ситуации, имеют место два административных правонарушения: незаконная принудительная высадка несовершеннолетнего до 16 лет из общественного транспорта и побои со стороны пассажира, в том случае, если не будет какого-либо вреда здоровью ребенка, – заявил специалист.

Юрист отметил, что перевозчика могут привлечь по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ за незаконную высадку несовершеннолетнего, а участника конфликта – по ст. 6.1.1 КоАП РФ за побои.

Он подчеркнул, что закон прямо запрещает высаживать детей младше 16 лет, а сомнения в возрасте не являются оправданием – у школьников обычно есть подтверждающие документы.

– Наверное, не стоит забывать, что не так давно был Год семьи, и защита детей, детства не должны ограничиваться этим. Более того, оплата, по моему мнению, могла не произойти по причине отсутствия устойчивой связи в определенных районах нашего города, – добавил эксперт.

Кроме того, эксперт рассказал, как действовать родителям, чьи дети оказались в подобной ситуации. По его словам, важно сразу зафиксировать произошедшее – позвонить в экстренные службы и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Также Сопин советует пройти медицинское освидетельствование, сделать фотофиксацию повреждений и подать заявления в правоохранительные органы, прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка.

Напомним, что после инцидента мама пострадавшего подала два заявления в полицию – на кондуктора и на неустановленного участника инцидента, а правоохранительные органы подтвердили, что обращение принято и в данный момент проводится проверка. Врачи зафиксировали у подростка ушибы и легкое сотрясение.

Отметим, что подобные случаи в Омске происходят не впервые – несмотря на законодательный запрет, несовершеннолетних пассажиров по-прежнему время от времени высаживают из общественного транспорта, и это все больше напоминает негативный тренд для региона.