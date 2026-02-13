«Туда общественный транспорт не ходит»: омичи – о призыве мэрии пересесть на автобусы

Горожане скептически относятся к предложению властей пересадить автомобилистов на общественный транспорт.

В Омске начали всерьез обсуждать проблему загруженности городских дорог личным автотранспортом. Каждый день тысячи сотрудников крупных предприятий едут на работу на своих машинах, создавая пробки и забивая транспортными средствами все пространство вокруг офисных зданий и производств.

На вчерашнем заседании профильного комитета горсовета подробно разбиралась ситуация в городке Нефтяников, однако эта проблема актуальна и для других частей Омска. Для ее решения власти планируют усилить патрулирование улиц и установить ограждения, чтобы ограничить парковку. Также зашла речь о пересадке работающих омичей с личных автомобилей на общественный транспорт.

Машины заберут, автобусов не хватает

Предложение чиновников отказаться от личных машин в пользу автобусов вызвало волну скепсиса у горожан. В комментариях к нашему материалу читатели указывают, что муниципальный транспорт сейчас не является полноценной альтернативой личной из-за своей переполненности.

– На какие автобусы? В условно существующих в час пик даже стоять негде. Многие из них можно назвать «автобусами» весьма условно. Это в Москве можно при желании на общественный транспорт пересесть. У нас пересаживаться не на что, – возмущается один из комментаторов.

Омичи указывают на то, что за призывами пересесть на общественный транспорт стоит полное игнорирование реальных маршрутов: до многих предприятий города доехать на муниципальном автобусе попросту невозможно.

Пользователи также возмущены тем, что власти фокусируются на промышленных гигантах, забывая о тысячах людей, работающих на малых предприятиях в глубине промзоны.

– Туда общественный транспорт не ходит. Не все работают на Нефтезаводе. Завод СК, куча мелких предприятий, плюс на Комбинатскую едет народ. Вы сначала пустите автобусы по Красноярскому тракту на Губкина и Комбинатской, прежде чем такое предлагать, – говорит один из читателей.

Одним из решений этой проблемы власти называют корпоративный транспорт, который мог бы доставлять сотрудников до места работы. Но тут нужно понимать, что не каждая компания готова и может выделить средства на корпоративные автобусы, да и личные машины есть далеко не у всех сотрудников расположенных на окраине предприятий. Большая часть нагрузки так или иначе ложится на общественный транспорт города, который каждое утро везет тысячи рабочих до ближайшей к промзоне остановки, а вечером забирает обратно, нагружая и без того загруженную систему общественного транспорта.

Парковки у предприятий, гаражи за городом

Читатели предложили и другие способы решения проблемы. Вместо запретительных мер жители предлагают бизнесу совместно с городом создавать современные паркинги и развивать инфраструктуру, чтобы «комфортная среда» естественным образом сняла напряженность на дорогах, не прибегая к штрафам.

– Работодатели должны обеспечить нормальные парковки рядом со своими предприятиями и офисами, плотно работая с городскими властями. Прежде чем вводить запреты, сформируйте комфортную среду, и тогда, возможно, запреты не пригодятся, – отмечает читатель.

Впрочем, среди массы недовольных встречаются и те, кто поддерживают попытки властей «навести порядок» с помощью запретов.

– Правильное и своевременное решение! Автобусы ходят по улицам пустые, а все ездят на личном транспорте. Штрафовать всех на личных авто, раз не смогли запугать платными парковками, – предлагает один из комментаторов.

Напомним, что в администрации города сейчас прорабатывается вопрос застройки центра Омска платными парковками.

Некоторые горожане предлагают и вовсе революционный подход к эксплуатации личного транспорта. По их мнению, автомобиль в городе-миллионнике должен перестать быть средством ежедневного передвижения, превратившись в инструмент для хобби и дальних поездок.

Один из комментаторов сформулировал жесткую концепцию: личный транспорт уместен только там, куда «не дотягивается» муниципальная сеть.

– Машина личная, только для личных нужд и только там, где нет городского транспорта. Рыбалка, грибы, пикник или в другой город, деревню поехать. Хранить машины только на спецстоянках и гаражах за чертой города, – высказался комментатор.

Также омичи видят решение проблемы не в карательных мерах, а в изменении самой философии городского пространства. Пока одни настаивают на активном включении работодателей в создание парковочной инфраструктуры, другие готовы к радикальному сценарию «выноса» личных авто за черту города. Некоторые же продолжают мечтать о масштабном проекте, который в Омске так и не реализовали.

Мечты о метрополитене

Рассуждая о том, как разгрузить дороги, омичи неизбежно возвращаются к самому известному городскому долгострою – метро. Многие уверены: если бы транспортный каркас города опирался на подземку, вопрос с переполненными автобусами и забитыми обочинами не стоял бы так остро.

Горожане с горечью отмечают, что метро могло бы стать идеальным решением для связи районов города.

– На метро многие бы сами пересели, например с Московки в Нефтяники или на Левый берег, но омичей лишили этой возможности, – считает читатель.

Другой комментатор акцентирует внимание на контрасте между амбициозными планами прошлого и суровой реальностью настоящего:

– Для решения всех этих проблем когда-то и предполагалось в Омске строительство метро. Но – не случилось. А проблемы – остались. И решать их предполагается в первую очередь установкой знаков, ограждений и оперативными штрафами, я правильно понял? – вопрошает омич.

Между планами властей и желаниями горожан глубокий разрыв: пока чиновники делают ставку на штрафы и ограничения, жители призывают к созданию достойной инфраструктуры. Будь то создание парковок у предприятий, запуск полноценных маршрутов в промзоны или несбывшаяся мечта о метро – горожане ждут от администрации системных решений, которые сделают отказ от личного автомобиля добровольным и комфортным выбором, а не принудительной мерой.