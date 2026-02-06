Названо место, где в Омске появятся новые платные парковки

На первом этапе планируют разместить 3 тысячи парковочных мест.

omskinform.ru

Депутаты Омского горсовета рассказали, где в городе разместят муниципальные парковки. Вопрос обсуждался сегодня на закрытом заседании рабочей группы по организации платных парковок.

Как сообщил депутат Юрий Козловский, пока рассматривается вопрос о размещении муниципальных парковок только в центре Омска. Здесь много автомобилей стоят там, где стоять нельзя в принципе.

– Рассматривается вопрос только центральной части города Омска – это первый этап. На сегодняшний день в центре города есть места, где стоит очень много транспорта в неположенном месте, – рассказал парламентарий.

Как уточнил председатель профильного комитета Юрий Арчибасов, зона действия первой очереди разместится в «квадрате», покрывающем центр Омска: от Ленинградского моста до метромоста. В этой зоне планируют разместить 3000 платных машино-мест.

– Зона действия парковочного пространства первого этапа – от двух мостов: Ленинградский и метромост. Границы сейчас называть не буду, это примерно «квадрат» между ними. 3000 парковочных пространств планируется, – отметил Арчибасов.

Примерная зона размещения новых платных парковок выглядит так:

Фото: yandex.ru/maps

Депутаты уточнили, что возле образовательных учреждений, больниц, спортивных объектов и других социальных объектов платных парковок не будет. Ранее сообщалось о расценках за стоянку на новых платных парковках. В будущем платные парковки «разрастутся» и за пределы центра Омска.

Добавим, что обсуждающиеся на рабочей группе горсовета варианты организации платных парковок в Омске не единственные. Окончательное решение будет принято позже.