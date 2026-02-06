Названа цена стоянки на новых платных парковках в Омске

При этом ночью парковки будут бесплатными.

Фото: Omskinform.ru

Сегодня, 6 февраля, в Омском горсовете прошло закрытое заседание рабочей группы по организации платных парковок. Депутаты и представители администрации Омска без журналистов обсуждали создание в городе платных муниципальных парковок.

После совещания к представителям СМИ вышли несколько представителей рабочей группы. Депутаты рассказали подробности реализации проекта. Так, депутат Юрий Козловский сообщил, что стоимость часа на парковке пока точно не определена, однако речь идет о тарифе 50 руб/час.

– Сейчас речь идет о 50 рублях в час непосредственно. Заплатил 50 рублей, сходил, сделал свои необходимые дела, вернулся, уехал, чтобы следующий подъехал. Чтобы не получалось так, что некоторые автомобили стоят целый день или полдня, – рассказал парламентарий.

Счетчик парковки не будет отсчитывать плату сразу после остановки на площадке. По словам председателя профильного комитета Юрия Арчибасова, у омичей будет 15 минут бесплатной парковки – этого должно хватить, чтобы ненадолго забежать, например, в магазин и не платить за незанятое место.

– Стоимость парковочного часа – 50 рублей. 15 минут бесплатно. И парковочное пространство будет работать с 8:00 до 20:00, – объяснил Арчибасов.

С 20:00 до 8 утра платные парковки будут бесплатными. Для людей с ограниченными возможностями здоровья парковки – бесплатными всегда.

Парковки будут оборудованы камерами. Днем они будут работать в режиме фиксации времени стоянки автомобилей, а ночью как обычные системы видеонаблюдения.

Добавим, что обсуждающиеся на рабочей группе горсовета варианты организации платных парковок в Омске не единственные. Окончательное решение будет принято позже.