Долго ждали: в Омске внезапно закрылся модный ресторан с «морскими гадами»

«Мидийное место» приостановило работу в день официального запуска.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 12 февраля, в Омске состоялось официальное открытие ресторана «Мидийное место» на Любинском проспекте. Однако уже в первый день работы посетители столкнулись с трудностями – попасть в новое заведение смогли не все желающие.

Омичам, которые пытались забронировать столик, просто сообщали о свободной посадке. Однако на месте их ждали двери закрытого ресторана.

Как рассказали «Омск-информу», позвонившему под видом посетителя, в текущий момент ресторан закрыт из-за технических проблем. Произошло ЧП с водоснабжением.

– Сейчас ресторан закрыт из-за технических проблем – остановилось водоснабжение. Мы очень оперативно пытаемся это решить, но не можем обещать, что в ближайшее время все может вернуться в штатный режим, – сообщили в заведении.

Сотрудники предупредили, что не могут гарантировать возобновление работы ресторана к вечеру.