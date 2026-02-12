Омск-Информ
·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов установил личный бомбардирский рекорд

За 51 матч хоккеист набрал 54 очка.

Капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову понадобилось на 15 матчей меньше, чем в прошлом году, чтобы превзойти свой же бомбардирский рекорд. Забросив шайбу в ворота «Адмирала» 11 февраля, хоккеист достиг отметки в 54 балла в 51 встрече регулярного чемпионата.

Как уточнили в пресс-службе клуба, в сезоне-2023/24 на счету Шарипзянова было (9+44) 53 очка в 66 встречах. Также Дамир обновил рекорд защитников «Авангарда» по голам в КХЛ.

Ранее сообщалось, что Шарипзянов может побить рекорд Кевина Дэллмана по голам среди защитников за сезон КХЛ.

