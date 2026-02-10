Омск-Информ
·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов уверенно идет на рекорд КХЛ среди защитников

Капитан набрал 53 очка в сезоне.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился 20 заброшенными шайбами в ходе регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, хоккеист установил новый клубный рекорд среди защитников.

Отметим, что рекорд КХЛ по числу голов в регулярном чемпионате среди защитников принадлежит Кевину Даллмэну, забросившему 28 шайб в сезоне 2008/2009. Так, у Шарипзянова есть шанс побить еще один рекорд.

Всего капитан «Авангарда» набрал 53 (20+33) очка в 50 матчах сезона. 

Напомним, ранее бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев озвучил свой вариант состава сборной России на предстоящую Олимпиаду. По его мнению, в команде найдется место для Шарипзянова.

