«Большой, опытный»: капитана омского «Авангарда» хотят видеть в олимпийской сборной

По словам эксперта, Дамир Шарипзянов может играть на уровне НХЛ и Олимпиады.

Фото: hawk.ru

Известный хоккейный специалист, экс-наставник «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев представил свой вариант состава национальной команды на предстоящую Олимпиаду. «Сборная Воробьева» стала альтернативой версией Игоря Ларионова, которой тот поделился с изданием The Athletic. Примечательно, что в составе Ларионова нет ни одного игрока КХЛ.

В отличие от коллеги, Воробьев убежден, что в сборной найдется место для яркого представителя КХЛ – капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

Как рассказал Воробьев, олимпийские баталии по своей интенсивности идентичны играм НХЛ, где хоккеисты обязаны включаться в борьбу без промедления. Шарипзянов же идеально подходит под эти требования: он обладает внушительными габаритами, колоссальным опытом и является по-настоящему универсальным защитником.

– На Олимпиаде турнир уровня НХЛ, и времени на раскачку нет. Шарипзянов же большой, опытный, универсальный. Я бы в нем не сомневался, – рассказал Воробьев в беседе с «Матч ТВ».

Объясняя, почему капитан «ястребов» стал единственным делегатом от лиги в его списке, тренер посетовал на отсутствие международного опыта у российской молодежи в последние годы. Из-за пропуска этапов Евротура оценить готовность молодых игроков к матчам такого уровня крайне сложно.