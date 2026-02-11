Омский депутат Смолин высказался об отмене домашних заданий для школьников

По его мнению, отмена «домашки» приведет к падению уровня знаний и вынудит родителей нанимать репетиторов.

Фото: ru.freepik.com

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин прокомментировал инициативу об отмене домашних заданий для школьников. В беседе с «Омск-информом» парламентарий отметил, что, несмотря на актуальность проблемы перегрузки детей, простые решения могут только навредить.

По словам Смолина, современных учеников действительно нужно «разгружать». Если раньше нормой были шесть уроков в день, то сегодня у ребят даже в средних классах бывает по 8–9 занятий. После этого старшеклассникам приходится тратить еще около 3,5 часа на подготовку к следующему дню. В таких условиях на полноценный отдых и внеурочные занятия времени не остается.

Однако полная отмена домашней работы не приведет ни к чему хорошему, считает депутат Госдумы. Наоборот, школьники не будут учиться самостоятельности и совсем перестанут читать.

– Просто отменить домашнее задание, с моей точки зрения, неправильно. Во-первых, требуется закрепление материала, а во-вторых, ученик должен привыкать к тому, что какую-то часть работы он должен выполнять самостоятельно. Я уже не говорю о том, что современные дети практически не читают книг. Если мы отменим домашнее задание, то даже те, кто сейчас читает, перестанут это делать, – сказал парламентарий.

По мнению Смолина, отмена домашних заданий также неизбежно станет золотой жилой для репетиторов. Следовательно, снизится и качество образования.

– Скорее всего, это приведет к увеличению работы с репетиторами для тех, кто будет готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, приведет к увеличению доходов репетиторов и, скорее всего, будет связано со снижением качества образования, – отметил парламентарий.

Олег Смолин резюмировал, что проблема разгрузки школьников гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Искать решение необходимо, но оно не должно ограничиваться популистскими мерами.

– Решение искать нужно, но простых решений нет, – заключил депутат.

Напомним, в августе прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты рассматривают возможность отмены домашних заданий. Он отмечал, что школьники перегружены: учеба может занимать до 10 часов в день, а актуальность темы усиливается из-за использования ИИ и готовых ответов из интернета.