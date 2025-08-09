В среднем российские школьники проводят за учебой по 8–10 часов в день.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в сентябре депутаты нижней палаты российского парламента рассмотрят вопрос об отмене домашних заданий в школах. Политик объяснил это чрезмерной нагрузкой на детей.

– В среднем за учебой школьники проводят по 8–10 часов в день. Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников, – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, вопрос становится все более актуальным еще по тому, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания. Речь идет об использовании искусственного интеллекта, поиске готовых ответов в интернете и т.д.

– Тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени. Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ, – подчеркнул спикер Госдумы.

Домашние задания должны носить исследовательский и творческий характер, давать ребенку навыки более глубокого изучения тем и формировать критическое мышление, отметил Володин. При выработке окончательного решения депутаты будут опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема.