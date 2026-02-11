В Госдуме снова заговорили об отмене домашних заданий для омских школьников

Депутат заявил, что знания нужно проверять только на уроках и контрольных.

GigaChat

Учебу в школах следует оценивать только по работе на уроках и по контрольным, а домашние задания оставить исключительно для закрепления материала. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. В интервью «РИА Новости» он отметил, что это избавит учителей от необходимости проверять домашние работы.

– Насколько оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика? Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке, – заявил Антропенко.

По его мнению, такая мера снизит дополнительную нагрузку не только на педагогов, но и на родителей, особенно работающих, которым приходится вечером контролировать выполнение уроков или нанимать репетиторов.

– Довольно часто в последнее время поднимается вопрос домашнего задания в школах. Об этом уже говорил и председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Тем не менее не найдено идеального решения этой проблемы, – добавил Антропенко.

Депутат считает, что современные дети сталкиваются с потоком информации, который нередко превышает их возможности восприятия. По его словам, на встречах с учителями и родителями многие жалуются на чрезмерную учебную нагрузку.

– Детям приходится выполнять домашнее задание, которое зачастую делают родители, а учителям эти задания проверять. Так насколько объективны показатели оценки его выполнения, если ученик не сам его делал? Получается, что здесь мы оцениваем, насколько родитель «Пети» менее загружен на работе, чем родитель «Лены», что готов делать с ним домашнее задание. Или мы говорим даже не о родителе, а о репетиторе, – подчеркнул Антропенко.

Напомним, в августе прошлого года спикер Госдумы Володин заявлял, что депутаты рассматривают возможность отмены домашних заданий. Он отмечал, что школьники перегружены: учеба может занимать до 10 часов в день, а актуальность темы усиливается из-за использования ИИ и готовых ответов из интернета.