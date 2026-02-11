«Лишних 20 млрд нет»: как спасти Омск от пробок из-за ремонта мостов

Реверсивное движение и изменение фаз светофоров на Красном Пути пока не дали нужного эффекта.

Фото: omskinform.ru

Реконструкция без передышки

В Омске активно ремонтируют порядком обветшавшие мосты советской постройки. Сейчас в самом разгаре реконструкция моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Подрядчик ООО «СтройТраст» перешел с одной части сооружения на другую, сделана ливневка, ведутся работы в низовой части объекта. Сдать мост, частично перекрытый с конца ноября 2024 года, планируется в октябре текущего года.

При этом ремонт сопровождается постоянными пробками и связанным с этим недовольством горожан. Заторы на проспекте Мира пытались минимизировать введением реверсного движения на мосту. А Красный Путь разгружали с помощью изменения фаз светофоров. Впрочем, пробки никуда не делись, и в час пик омичи с незавидной регулярностью, проклиная все и вся, добираются на работу и по делам.

Неудобства для горожан не закончатся в этом году: после сдачи в эксплуатацию моста у Телецентра практически сразу начнется реконструкция Комсомольского моста через Омь, построенного еще в 1953 году. Сооружение обследовали и выявили множество дефектов: коррозию металлических элементов, разрушение опорных частей, ограждающих конструкций. Предполагается, что мост полностью перекроют и разберут пролеты. Отремонтировать конструкции хотят за год. А это значит, что следующий огромный затор ждет омичей в центре города, а три моста через Иртыш будут работать со сверхнагрузкой.

В связи с надвигающимися новыми транспортными проблемами «Омск-информ» выяснил, какие перспективы ждут горожан в ближайшие два года. И возможно ли разгрузить Омск от пробок, вызванных нескончаемым ремонтом.

Фото: t.me/shelest_sn

Сделали что могли

В департаменте транспорта омской мэрии дали понять, что собираются решать проблемы по мере их поступления.

– Мы сделали реверс при подъезде к мосту у Телецентра и перенастроили светофоры на Красном Пути. В ближайшее время дополнительных мероприятий по организации дорожного движения не планируется, – подчеркнул глава ведомства Вадим Кормилец.

Что касается Комсомольского моста, то этот объект, по словам главы дептранса, находится в ведении департамента строительства. И пока рано говорить о каких-то мерах по изменению дорожного движения в центре города.

Omskinform.ru

Ремонт затягивается

Депутат Омского горсовета Сергей Дроздов предлагает не ждать транспортного коллапса. Тем более что сроки реконструкции моста у Телецентра постоянно сдвигаются. И ремонты двух мостов могут «наложиться» по времени друг на друга.

Фото: omskgorsovet.ru

– Пока не сделают мост у Телецентра, Комсомольский мост закрывать нельзя. После частичного перекрытия моста у Телецентра поток машин и автобусов перекинулся на метромост и Ленинградский мост. По цепочке встали в пробки улицы Фрунзе, Жукова, Герцена, – рассуждает Дроздов. – А жителей Левобережья вообще отрезали от остальной части города. Власть тоже не может ничего сделать. Сроки ремонта моста постоянно сдвигаются. Очевидно, что могут быть задержки в сроках сдачи. Если перекроют еще и Комсомольский мост, это будет катастрофа, преступление против жителей.

Экс-мэр Омска, бывший главный инженер НПО «Мостовик» Вячеслав Двораковский считает, что, несмотря на неплохо организованное движение, подрядчик явно затягивает ремонт телемоста. При этом возможность ускориться у него есть.

omskinform.ru

– Как любому водителю, мне хотелось бы, чтобы ремонт шел быстрее. На мосту у Телецентра достаточно неплохо организовано движение. Автомобильные потоки распределились, и проезд уже не стал большим препятствием, – заявил Двораковский. – Но интенсивность работы подрядчика не вызывает удовлетворения. Мы ежедневно наблюдаем по 4-5 человек на объекте, хотя возможность работать более интенсивно имеется.

А вот организацию движения в объезд Комсомольского моста нужно предусмотреть заранее, считает бывший градоначальник.

– На Комсомольском мосту пролетные строения сделаны из стали, и их нужно менять, само сооружение полностью разбирать. Сталь очень рискованна в условиях сибирских морозов. Так что нам, омичам, придется потерпеть, – говорит Двораковский. – В этих условиях департаменту транспорта нужно заранее предусмотреть организацию движения. Какого-то единого рецепта нет. По городу можно запустить «зеленую волну». Активное развитие этого способа движения было в 1970-х годах. Почему-то в Омске только сейчас к этому вернулись – это недостаток всех руководителей, к коим и себя отношу. Есть технические программы по пассажиропотокам – оптимизировать движение возможно. И тогда транспортные издержки сведутся к минимуму.

t.me/shelest_sn

Нужен новый мост

Под будущую реконструкцию Комсомольского моста планируется создать рабочую группу при горсовете с участием чиновников и депутатов. Но глобальным решением проблемы транспортной загруженности мог бы стать новый мост.

– Сейчас Левый берег активно застраивается иногородними инвесторами, представляете, какой там будет поток. Новый ЖК появится в районе бывшего Сибзавода. Но никто не озаботился, как разгрузить эту часть города. Нужны два новых моста, из Нефтяников на Лукашевича и в районе Сибзавода, – считает депутат Дроздов.

О необходимости дополнительного моста через Иртыш говорит и директор Центра компетенций СибАДИ, кандидат технических наук Александр Лунев.

– Как человек, который живет на Левом берегу, а работает на правом, каждый день сам пробираюсь через заторы на мосту у Телецентра. Реверс в этой ситуации – единственное решение. Можно только ускорить ремонт. Если бы были варианты, то давно бы сказали об этом губернатору. Безусловно, надо строить новый мост, но у нашей области нет лишних 20 млрд рублей, – отметил эксперт.

Omskinform.ru

Убрать машины из центра города

Но пока в Омске нет предпосылок для строительства нового моста, горожане каждые утро и вечер исправно стоят в пробках из-за ремонта моста у Телецентра. Из-за отмены выделенной полосы для общественного транспорта на Красном Пути автобусы стоят в длинный ряд так же, как и личный автотранспорт.

Возможным решением могли бы стать ограничения на движение автомобилей в центре города, тогда автобусы и троллейбусы могли бы курсировать по городу с минимумом задержек и временных интервалов. Но власти дают населению четкий сигнал: Омск – город для автомобилистов, и их интересы для чиновников на первом месте. А значит, «безлошадным» омичам еще долго придется ездить на работу и учебу по пробкам, теряя время и сжигая нервные клетки.