В Омске нашли способ борьбы с километровой пробкой на Красном Пути

На улице оптимизировали работу светофоров.

omskinform.ru

В Омске на улице Красный Путь внедрили новую схему координации светофоров. Об этом сообщили в региональном минтрансе, сегодня, 9 февраля. Теперь утром светофоры организованы таким образом, чтобы облегчить проезд транспорта в центр города, а вечером – в сторону городка Нефтяников.

Новая схема затрагивает перекрестки Красный Путь – Кемеровская, Красный Путь – остановка «Рабиновича» и Красный Путь – Фрунзе. Сообщается, что благодаря этому время проезда на участках сократилось до 30 %.

– Кроме того, образовавшийся резерв времени был перераспределен на подходы с улицы Кемеровской, что позволило улучшить условия движения и на данном направлении, – добавили в ведомстве.

Напомним, что по утрам улицу Красный Путь регулярно сковывает длинная пробка. Власти отмечают, что оптимизация светофоров должна решить эту проблему.