В Омске ищут подрядчика, чтобы «спасти» школу почти за 96 млн рублей

Всего в городе обновят 14 образовательных учреждений.

В Омске ищут подрядчика для капитального ремонта школы № 101, расположенной на улице Чайковского, 68. Заказчиком выступает департамент строительства городской администрации.

За капитальный ремонт школы подрядчику готовы заплатить до 95,7 млн рублей – именно такая сумма указана в качестве стартовой цены аукциона. Работы разобьют на два этапа: первый завершат до 15 мая, окончание всех работ намечено на 21 августа.

Прием заявок от участников продлится до 18 февраля, после чего 20 февраля организаторы подведут итоги и выберут подрядчика.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Омске планируют обновить 14 школ и детских садов. Первым подрядчика начали искать для детского сада № 369. Отметим, что, по словам горожан, из-за внешнего вида здание больше напоминает исправительную колонию для детей.