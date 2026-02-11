В Омске из женской консультации сделают поликлинику при госпитале для военных

Стали известны примерные сроки переоборудования помещений медучреждения.

Фото: yandex.ru/maps

Главное управление контрактной системы региона включило в план-график поиск подрядчика для капитального ремонта здания-пристройки к госпиталю для ветеранов войн по адресу: ул. Рождественского, 2. Начальная цена контракта определена в размере 238,9 млн рублей.

В настоящее время в этом помещении, примыкающем к новому военному госпиталю, работает женская консультация № 3. После завершения всех работ профиль учреждения изменится: здесь откроется поликлиника. Отметим, что заказчиком работ выступает Городской клинический перинатальный центр, а основной этап ремонта намечен на 2027–2028 годы.

Ранее проект получил поддержку на самом высоком уровне. В июле прошлого года во время визита в Омск Михаила Мишустина руководитель госпиталя Александр Мураховский обратился к премьер-министру с просьбой выделить 300 млн рублей на переоборудование консультации под поликлинику, и эта инициатива была одобрена.

Напомним, что сам госпиталь для военных на Рождественского обошелся бюджету в 832,5 млн рублей, значительная часть которых была направлена на современное медицинское оборудование. Ранее на месте госпиталя функционировал роддом № 5.