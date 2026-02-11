Омск-Информ
Омский «Авангард» готовится к схватке с владивостокским «Адмиралом»

Прошлое противостояние команд завершилось со счетом 5:2 в пользу «ястребов».

Сегодня, 11 февраля, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. «Ястребы» сыграют в гостях, на Дальнем Востоке.

Прошлый матч против дальневосточников омская команда провела в конце января. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу омичей.

Предыдущий матч «Авангард» провел против екатеринбургского «Автомобилиста». Игра закончилась поражением омичей со счетом 2:3 в овертайме. После игры с командой из Екатеринбурга клуб ушел на небольшой перерыв, а некоторые игроки отправились на Матч звезд.

Сумеют ли «ястребы» обыграть дальневосточного соперника, станет известно сегодня днем. Матч начнется в 15:30 по омскому времени.

