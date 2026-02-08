Хоккеисты «Авангарда» разгромили молодежь в финале Матча звезд КХЛ

Счет составил 9:2 в пользу старших товарищей.

Фото: t.me/omskiyavangard

Сегодня, 8 февраля на льду екатеринбургской «УГМК-Арены» подошел к концу яркий хоккейный мини-турнир с участием главных звезд лиги. В финальном противостоянии сошлись мастера из KHL RUS Stars и амбициозная команда KHL U23 Stars, состоящая из лучших хоккеистов лиги в возрасте до 23 лет.

Борьбы за лидерство в решающей встрече не получилось: более опытные игроки доминировали на протяжении всего матча и одержали уверенную победу с разгромным счетом 9:2.

Первая шайба в матче принадлежит «ястребу» Константину Окулову. Капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову с голами в финале турнира не повезло.

Немногим ранее определился и бронзовый призер соревнований. В результативном поединке за третье место сошлись представители KHL Ural Stars и легионеры из KHL World Stars, в составе которой был еще один хоккеист «Авангарда» – Эндрю Потуральски. В этом противостоянии удача оказалась на стороне уральских хоккеистов, которые переиграли соперников в результативной игре со счетом 9:6.