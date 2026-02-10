Хартли изменил привычке брать экс-тренеров  из чемпионского штаба «Авангарда»

Канадский специалист Майк Пелино уже работал с коучем в «ястребах», но не в чемпионском составе.

Фото: ХК Локомотив

Ярославский «Локомотив» заключил контракт до конца сезона с известным канадским специалистом Майком Пелино. Как сообщили в пресс-службе клуба, он войдет в тренерский штаб команды в качестве ассистента Боба Хартли.

Пелино – единственный тренер, не повторивший тренерский состав «Авангарда» образца 2018 года. Первым в «Локомотив» под руководством Боба Хартли в июле прошлого года влился его экс-ассистент в «Авангарде» Дмитрий Рябыкин. Однако в ноябре Рябыкину пришлось уйти из ярославского клуба.

Кроме того, в тренерском штабе «Локомотива» сейчас находится Сергей Звягин. И Рябыкин, и Звягин входили в тренерский штаб Хартли в 2021 году, когда «Авангард» завоевал Кубок Гагарина. Они же впоследствии попробовали свои силы в качестве главных тренеров, правда, Рябыкин доработал до должности исполняющего обязанности руководителя .

Майк Пелино работал в штабе омского клуба в 2018/2019 годах. После чего перешел в стан «Локомотива» в сезоне-2019/2020. Он был помощником главного тренера, а чуть позже и возглавлял «Локомотив». В межсезонье 2020 года канадский коуч покинул клуб.