«Сигнализацию не было слышно»: жители омских Кузьминок рассказали, как спаслись из смертельной ловушки

Жильцы дома, в котором произошел крупный пожар, намерены разобраться в ситуации.

Фото предоставлено редакции

В редакцию «Омск-информа» обратились жильцы дома № 13/1 по улице Взлетной (микрорайон Кузьминки), в котором 25 января произошел крупный пожар. Омичи написали обращение депутату фракции «Справедливая Россия» в Госдуме от Омской области Александру Ремезкову, чтобы через него дело попало в областную прокуратуру. Жильцы дома уверены, что к серьезным последствиям возгорания привели системные нарушения требований пожарной безопасности.

Даже не слышали сигнализацию

В распоряжении редакции оказались сообщения жильцов в домовом чате после пожара. Судя по ним, сигнализация в здании сработала очень тихо, из-за чего многие люди ее даже не услышали.

Фото предоставлено редакции

Как вспоминает местная жительница Ульяна Полякова, жильцам приходилось выбегать из дома по темному, заполненному дымом коридору.

– Очень большой вопрос возник к организации противопожарных мер в нашем доме! Не работало эвакуационное освещение, убегали из квартиры в полной темноте в коридоре – в одной руке мокрые тряпки у носа, в другой фонарь на телефоне. Не работало освещение на противопожарной лестнице. Сигнализация работала настолько тихо, что слышно ее было, только уже когда открыли входную дверь. Система приточной противодымной вентиляции где? Из коридора этажа должна была быть тяга дыма, – рассказала омичка.

Напомним, что в результате инцидента пострадали пять человек. Одна из пострадавших получила ожоги примерно 85 % поверхности тела, в результате чего скончалась на следующий день. Местные жители считают, что таких тяжелых последствий удалось бы избежать, если бы все противопожарные системы работали исправно.

Едва удалось спастись

Другие жильцы дома поделились с «Омск-информом» историями о том, как пережили то страшное утро. Большинство из них признались, что поняли серьезность происходящего не сразу. Несколько семей с маленькими детьми едва успели выбраться из густого дыма.

Несмотря на то что пожар произошел в квартире на 7-м этаже, дым распространялся с огромной скоростью и по другим. Жильцы с 9-го этажа поделились с «Омск-информом» видео с камер наблюдения. Там сигнализацию было слышно очень хорошо. Дым окутал весь этаж всего за полторы минуты.

Проживающая на 12-м этаже Анна Романова рассказывает, что ей пришлось спасаться бегством из своей квартиры к соседке. Дым, по словам омички, проникал в помещение даже через розетки.

– Я приняла решение бежать к ней, так как в моей квартире дышать стало невозможно. С мокрым полотенцем у лица я вслепую пробиралась по темному коридору, буквально идя на голос, фонаря не было видно. Только у соседки, благодаря открытым окнам с другой стороны, можно было перевести дух. В 7:50 пожарные были на нашем 12-м этаже, началась эвакуация. На нас надели кислородные маски и вывели на общий балкон. По лестнице спускались сами, – вспоминает Анна.

Фото предоставлено редакции

Живущая на 15-м этаже Анастасия поведала, что из-за густой пелены дыма она едва смогла спасти двухлетнего ребенка, потерявшего сознание от отравления угарным газом. На помощь к ним пришел сосед.

– Мы проснулись от пожарной сигнализации. За дверью уже было все дыму, сильно тянуло с дверей, вытяжек и балкона, квартира наполнялась дымом. Двухлетний ребенок потерял сознание. Мы понимали, что в квартире находиться не можем. С первой попытки выйти не удалось – ничего не было видно, дышать невозможно, пришлось вернуться в квартиру. Ребенку становилось хуже, со второго раза нам помог выйти сосед. Он вытянул нас на общий балкон, – поделилась Анастасия.

Фото предоставлено редакции

Еще одна свидетельница происшествия Станислава, проживающая на 12-м этаже, рассказала, что в тот день проснулась по будильнику и не сразу поняла, что происходит. Пытаясь выйти из квартиры вместе с 11-летним ребенком, к тому же будучи беременной, женщина едва спаслась.

– Освещения не было, пожарная сигнализация пищала где-то на других этажах вдалеке. Не знаю, куда нам удалось дойти, но пришлось вернуться. Поняла, что могу задохнуться и не найти выход. Рука ребенка выскользнула из моей, и мы начали кричать друг другу (чем разбудили соседей, как потом выяснилось). На ощупь и на звук нашла сына, и чудом вернулись в квартиру, – вспоминает омичка.

Фото предоставлено редакции

Их квартиру в тот момент уже заволокло дымом с улицы и подъезда, так как входные двери от застройщика дома негерметичны, отметила Станислава. Заперевшись в ванной, она включила вентиляцию, которая, по ее словам, чудом начала «забирать» дым обратно.

– В 7:21 первый раз позвонила в 112 и сообщила адрес, квартиру и что я беременная и сын сидим в ванной и не можем покинуть квартиру. Там меня быстро отшили словами: «Знаем, горит седьмой этаж. Ждите». Эвакуировали нас минут через 35–40. За это время я еще дважды звонила и просила нас быстрее вывести, потому что у нас заканчивается воздух и дышать становится все сложней. Когда пришел пожарный, мы практически уже лежали на мокром полу в промокшей верхней одежде, – добавила Станислава.

Последствия пожара

Проживающие на 16-м этаже жители Кузьминок поделились фотографиями, на которых видны следы дыма, проходящего через щели входной двери.

Фото предоставлено редакции

Копоть после пожара осела даже в закрытых шкафах.

Фото предоставлено редакции

После того как огонь потушили, противопожарная лестница буквально вся обледенела.

Все было исправно?

На следующий день после пожара, 26 января, на первом этаже подъезда появилось объявление от управляющей компании «Кристалл», в котором сказано, что все системы дома в то страшное утро работали штатно.

Фото предоставлено редакции

После этого жильцы начали собирать подписи для подачи обращения депутату Госдумы Ремезкову.

– Мы поняли, что от УК не дождемся честных ответов на свои вопросы, – добавила Ульяна Полякова.

Ремезков направил запрос в прокуратуру Омской области, чтобы надзорное ведомство разобралось, почему при строительстве и ремонте многоквартирного дома были допущены нарушения, которые повлекли за собой угрозу жизни и здоровью омичей. Затем прокуратура должна принять соответствующие меры.

Сами жильцы уверяют, что в их обращении нет цели обвинить управляющую компанию, застройщика и проектировщика дома, так как сбои противопожарной системы нельзя предугадать заранее. Омичи ждут ответа от прокуратуры, чтобы разобраться, почему так произошло и соответствует ли система нормам безопасности.

Завтра, 11 февраля, управляющая компания «Кристалл» собирается провести осмотр инженерного оборудования в квартирах.

Фото предоставлено редакции

Застройщик начал ремонт

По словам Ульяны Поляковой, сейчас подъезд, в котором произошел пожар, выглядит уже не так плохо. Застройщик, компания «СибградСтрой», начал ремонтировать подъезд на 7-м этаже, где случился пожар, за свой счет.

– Застройщик очень хорошо постарался все почистить и убрать. Он быстро-быстро начал делать ремонт, уже ободрал все стены и заменил двери жильцам за свой счет, – рассказала омичка.

Фото предоставлено редакции

Единственное, что до сих пор напоминает о случившемся, осталось на 16-м этаже.

– Там черный потолок и заклеенный клапан дымоудаления, вентиляции. Это единственное, наверное, что осталось. И то я там не была несколько дней, может быть, там уже, знаете, «почистили следы», – поделилась Ульяна.

«Омск-информ» будет следить за развитием ситуации и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.