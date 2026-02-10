Туристы бросились отдыхать на курортах Омской области

Региону удалось собрать 53 млн рублей туристического налога.

Фото: Freepik

В 2025 году Омская область внедрила новую систему взимания платежей с туристов. Налог платили гостиницы, отели, хостелы, санатории и прочие объекты размещения.

Сумма исчисления составила 1 % от стоимости проживания. Введен он в городе Омске и на территории 20 поселений в четырех муниципальных районах – Кормиловском, Крутинском, Любинском и Омском.

– Туристический налог – это местный налог, поступает он в бюджеты муниципальных образований, – отметили в Министерстве финансов Омской области. – Общая сумма поступлений по туристическому налогу в бюджеты муниципальных образований составила 53,1 млн рублей, из них 29,5 млн рублей поступило в бюджет города Омска.

Когда верстался бюджет Омска 2025 года, директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова говорила о сумме, которую власти рассчитывали получить от туристического налога.

– Мы предполагаем, что доходы могут составить 32 млн рублей, но хочется, чтобы было больше, – заявила тогда Илютикова.

В 2026 году с 1 января вводится стандартная ставка в размере 2 % от стоимости проживания. Повышение это плановое, предусмотренное федеральным законом. К тому же с увеличением в 2027 году до 3 %, в 2028 году до 4 %, с 2029 года туристический налог составит 5 %.

Добавим, что на заседании Совета по развитию туризма Омской области, когда подводили итоги года, министр культуры Омской области Юрий Трофимов говорил, что был зафиксирован прирост турпотока на более чем 200 тысяч человек. Этому процессу способствовали увеличение и обновление номерного фонда в действующих базах отдыха и гостиницах и открытие новых.