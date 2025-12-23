Туристы атаковали омские гостиницы

Прирост составил более 200 тыс. человек.

Фото создано при помощи ИИ

На заседании Совета по развитию туризма Омской области подвели итоги 2025 года. По словам министра культуры Юрия Трофимова, в этом году регион ожидает рост турпотока в районе 20–25 % по сравнению с 2024-м. Отели столкнулись с небывалым наплывом путешественников.

– Гостиницы и базы отдыха зафиксировали прирост турпотока на более чем 200 тысяч человек, – заявил Трофимов.

Как утверждает министр, этому способствовали масштабные мероприятия, такие как фестиваль традиционной культуры «Слетье», форум «Отдых! Омск», Большой симфонический парк и другие.

Этому процессу способствовали увеличение и обновление номерного фонда в действующих базах отдыха и гостиницах и открытие новых.

Юрий Трофимов напомнил об открытии нового центра ТИЦ. И добавил, что работа по развитию туротрасли в Год культурной столицы будет продолжена.