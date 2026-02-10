После утечки канализаций Омск может забрать коллектор «Созвездия»

Если на торгах не найдется покупатель, коммунальный объект достанется городу.

Фото: UniversusGPT

В минувшую пятницу, 6 февраля, суд признал банкротом ООО «Созвездие», которое ранее фигурировало в деле об утечке канализационных стоков на Красноярском тракте. По решению судьи в отношении компании будет открыто конкурсное производство до 5 августа текущего года. Конкурсным управляющим была назначена Ольга Островская из Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Отметим, что компания была ответчиком по иску «ОмскВодоканала», который планировал взыскать с ООО «Созвездие» стоимость ремонтных работ канализационной трубы на Красноярском тракте. Напомним, что подтопление произошло в апреле 2024 года в районе остановки «Бетонка».

Также в материалах дела от 16 июля прошлого года указано, что по данной трубе канализационные стоки поступают из пригородов в Омск.

– Через коллектор ООО «Созвездие» осуществляется транспортировка сточных вод от объектов, расположенных в микрорайоне Береговом, п. Ключи, а также от объектов, расположенных по адресам: г. Омск, Красноярский тракт, д. 157, д. 157/1, – заявляется в решении Арбитражного суда Омской области.

В документах также упоминается, что из-за длительного бездействия со стороны компании, а также чтобы предотвратить возможный вред для людей и окружающей среды, с сентября по ноябрь 2024 года специалисты АО «ОмскВодоканал» провели ремонт канализационного коллектора, который находится в собственности ООО «Созвездие». Работы были выполнены собственными силами и за счет ресурсов предприятия. Общая стоимость восстановительных мероприятий составила почти 10 миллионов рублей. Поскольку компенсация затрат произведена не была, указанная сумма рассматривается «ОмскВодоканалом» как понесенные убытки.

Не исключено, что канализационный коллектор будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Если покупатели на объект не найдутся, он может остаться без собственника. В таком случае сооружение может перейти на баланс городской администрации.