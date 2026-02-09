Выпавший из окна омской школы мальчик до сих пор в реанимации

Его состояние стабильно тяжелое.

Стало известно о состоянии ребенка, который на прошлой неделе выпал из окна на третьем этаже омской школы. Напомним, что инцидент произошел в школе № 86 в Нефтяниках.

Как рассказали «Омск-информу» в министерстве, мальчик все еще находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

– Мальчик продолжает лечение в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое, – рассказали в омском минздраве.

Ранее сообщалось, что у восьмиклассника могли быть проблемы с другими учениками школы. Как рассказала «Омск-информу» одна из учениц школы, восьмиклассник мог быть жертвой травли.