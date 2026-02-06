Стало известно о состоянии выпавшего из окна омской школы ребенка

Сейчас он находится в больнице.

omskinform.ru

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии выпавшего из окна школы ребенка.

Как рассказали «Омск-информу» в министерстве, мальчик госпитализирован и находится в реанимации. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

– Мальчик госпитализирован в реанимацию. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сообщили «Омск-информу» в минздраве.

Напомним, что восьмиклассник выпал из окна на третьем этаже школы № 86 в Нефтяниках. На месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Как рассказала «Омск-информу» одна из учениц школы, восьмиклассник мог быть жертвой травли.

Напомним, что недавно в Омске произошел похожий случай, но с летальным исходом. В конце января в Нефтяниках две семиклассницы из школы № 123 выпали из окна многоэтажки. Одна из школьниц погибла на месте, вторую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девочка пришла в сознание, однако у нее зафиксированы многочисленные переломы.