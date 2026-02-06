Трагедия в омской школе: ученик выпал с третьего этажа

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Сегодня, 6 февраля, в омской школе № 86 на улице Магистральной произошел трагический случай: ученик выпал из окна третьего этажа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Омск Live».

Как пояснили «Омск-информу» в УМВД России по Омской области, на месте уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8.

– Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают учащихся и родителей подростков, – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в конце января в Нефтяниках произошел трагический случай: две семиклассницы школы № 123 выпали из окна многоэтажного дома. Одна из школьниц погибла на месте, вторую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девочка пришла в сознание, однако у нее зафиксированы многочисленные переломы. По информации источников, ранее одна из школьниц публиковала сообщения о желании уйти из жизни и писала, что не доживет до конца года. У погибшей в социальных сетях также нашли стихи на тему смерти.