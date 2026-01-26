Трагедия в омских Нефтяниках: две семиклассницы выпали из окна многоэтажки

Одна девочка погибла на месте, вторая получила тяжелые травмы.

omskinform.ru

В Омске две школьницы выпали из окна многоэтажного дома. Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Омск», трагедия произошла вчера, 25 января, на улице Пригородной.

По словам очевидцев, обе девочки были ученицами седьмого класса школы № 123. Одна из школьниц скончалась на месте, вторую доставили в больницу – она пришла в себя, но у нее диагностированы многочисленные переломы.

Сегодня, 26 января, в образовательном учреждении работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Официальные органы пока не комментировали случившееся.