В истории с выпавшими из многоэтажки школьницами появились жуткие подробности

Одна из девочек скончалась на месте.

Стали известны новые обстоятельства трагедии, в результате которой две семиклассницы выпали из окна многоэтажного дома в Нефтяниках. Об этом сообщили в телеграм-канале «Mash Siberia».

Новыми подробностями стали сообщения, которые якобы оставляла одна из школьниц в переписке с друзьями. Девочка писала, что хочет уйти из жизни и не доживет до конца года. У погибшей также были найдены стихи о смерти в социальных сетях.

Напомним, что трагедия случилась вчера, 25 января, на улице Пригородной. По словам свидетелей, обе девочки были ученицами седьмого класса школы № 123. Одна из них погибла на месте, вторую госпитализировали – она очнулась в больнице, но у нее зафиксировано множество переломов.