Экс-звезда «Авангарда» Ткачев признался, что не сожалеет о расставании с Омском

Нападающий заявил, что полностью доволен своим положением в «Металлурге».

Фото: metallurg.ru

Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, ныне выступающий за магнитогорский «Металлург», заявил, что не жалеет о своем уходе из омской команды. Форвард подчеркнул, что комфортно чувствует себя в клубе и доволен своей игрой в составе «Магнитки».

– Да всегда же говорят, все, что ни происходит, – все к лучшему. Поживем – увидим. Пока меня все устраивает в Магнитогорске, все хорошо, дай бог, дальше так и будет, – приводит слова хоккеиста «Чемпионат».