В ТГК-11 снова заговорили о переводе ТЭЦ на газ после жалоб омичей

Поводом стали фотографии грязного снега рядом с детским садом.

Фото: t.me/HocenkoVP

ТГК-11 подготовила проектную документацию для перевода омских теплоцентралей на газовое топливо. Об этом стало известно из комментариев под постом губернатора Омской области Виталия Хоценко в социальных сетях. Поводом для обсуждения стали жалобы омичей на снег, покрытый слоем сажи, который жители заметили рядом с детским садом № 219.

– Этой зимой в Омске очень грязный снег. Фото сделаны не возле дороги, недалеко от детского сада 219. После проветривания квартиры подоконники стали грязными. Омичи этим всем дышат, – поделилась местная жительница.

В «ТГК-11» отреагировали на обращение и сообщили, что заинтересованы в газификации теплоэлектроцентралей.

– Компания разработала технико-экономическое обоснование перевода омских ТЭЦ на газовое топливо. АО «ТГК-11» заинтересовано в газификации теплоэлектроцентралей. В настоящее время решается вопрос газоснабжения объектов генерации в достаточном для их бесперебойной работы объемах, – заявили в компании.