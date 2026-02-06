Следком возбудил «уголовку» после падения подростка из окна омской школы

Следователи проверят действия педагогов и администрации учебного заведения.

СУ СК России по Омской области

СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников школы по признакам халатности, предусмотренной статьей 293 УК РФ.

Как сообщили в ведомстве, в процессе отслеживания сообщений в СМИ и соцсетях была зафиксирована информация о травмах 15-летнего ученика одной из омских школ. Пострадавший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

В рамках расследования будет дана правовая оценка тому, как педагоги и администрация школы обеспечивали безопасность и здоровье своих учеников во время учебного процесса.