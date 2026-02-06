Омск-Информ
·Происшествия

Следком возбудил «уголовку» после падения подростка из окна омской школы

Следователи проверят действия педагогов и администрации учебного заведения.

СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников школы по признакам халатности, предусмотренной статьей 293 УК РФ.

Как сообщили в ведомстве, в процессе отслеживания сообщений в СМИ и соцсетях была зафиксирована информация о травмах 15-летнего ученика одной из омских школ. Пострадавший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

В рамках расследования будет дана правовая оценка тому, как педагоги и администрация школы обеспечивали безопасность и здоровье своих учеников во время учебного процесса.

Напомним, сегодня, 6 февраля, ученик восьмого класса выпал с третьего этажа школы № 86. На месте происшествия работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Кроме того, одна из учениц рассказала, что пострадавший подвергался травле.

